Киев, 9 октября, 2019, 20:08 — ИА Регнум. У Киева есть хорошие шансы подписать долгосрочный газовый договор с Кремлем. Об этом 9 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт, член конституционной комиссии Верховной рады Сергей Селифонтьев.

Gazprom.ru

«На сегодня для Украины подписание контракта на один год не имеет смысла. Сегодня у Украины есть шанс использовать то, что притормозили «Северный поток — 2», снизили России объемы прокачки газа через OPAL, чтобы подписать договор на 10 лет», — сказал Селифонтьев.

Он напомнил, что Украина подготовилась к возможной очередной газовой блокаде со стороны Кремля.

«Они накопили много газа в наших газовых хранилищах, и плюс будут газовые контракты на поставку газа из Европы», — добавил Селифонтьев.

При этом он считает, что глава «Нафтогаза» Андрей Коболев хочет, чтобы «газотранспортная система оставалась под контролем «Нафтогаза Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 октября в подземных хранилищах Украины объем газа увеличился до 20,677 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные компании «Укртрансгаз». В частности, 5 октября на Украину поступило из Словакии — 40,16 млн кубометров газа, из Венгрии — 5,54 млн кубометров, из Польши — 6,42 млн кубометров.

8 октября директор компании «Укртрансгаз» Сергей Макогон завил, что операторы ГТС центральной и южной Европы подтвердили готовность транспортировать до границы с Украиной 1,3 млрд кубометров газа в год через Трансбалканский газопровод. Это позволит обеспечить поставки на юг Одесской области и в Молдавию в случае блокирования поставок газа через территорию Приднестровья.