Минск, 9 октября, 2019, 20:03 — ИА Регнум. 8 октября в рамках XXIV Белорусского энергетического экологического форума в Минске состоялся круглый стол «Об общественном контроле в атомной энергетике на примере Белорусской АЭС: «нулевой замер» и международная экспертиза материалов». Как сообщает общественный совет госкорпорации «Росатом», его организатором выступило Министерство энергетики Республики Белоруссия в партнерстве с фондом «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций».

Belaes.by Строительная лаборатория Белорусской АЭС

В обсуждении приняли участие представители Министерства энергетики Республики Белоруссия, РУП «Белорусская АЭС», представители природоохранных организаций, международных общественных экологических организаций. Белорусская АЭС является не только объектом национального значения, но и первой АЭС, которая будет введена в эксплуатацию в Европе за последние годы, что вызывает заинтересованность мировой общественности. Белоруссия на всех этапах реализации данного проекта демонстрирует открытость и транспарентность, на постоянной основе привлекает общественность и независимых международных экспертов. В текущем году по инициативе Министерства энергетики Белоруссии межрегиональной экологической общественной организацией «Зеленый крест» при поддержке фонда «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» реализовано два общественных экологических проекта с участием международных экспертов — экологическая экспедиция для проведения замеров «нулевого фона» и международная экспертиза документов, обосновывающих экологическую безопасность Белорусской АЭС.

Приглашение международных экспертов к проведению замеров и экологической экспертизы является продолжением системной работы Белорусской АЭС с общественностью. В августе этого года на территории, прилегающей к площадке сооружения Белорусской АЭС в Островецком районе, представителями международной экологической общественной организации «Зеленый крест», агентства экологической безопасности «Альфа-Х91», научно-просветительской организация «Энергия и экология» и других общественных и специализированных организаций были проведены замеры «нулевого фона»: отобраны пробы воздуха, воды, почвы, донных отложений и растительности для лабораторных исследований. Две воздухофильтрующие установки для отбора проб радиоактивных аэрозолей и газообразного радиоактивного йода были размещены на штатном пункте наблюдений на метеорологической станции Маркуны. В сентябре текущего года экспертами атомной отрасли из восьми стран (Литва, Казахстан, Венгрия, Австрия, Италия, Белоруссия, Украина и Россия) была проведена экспертиза материалов, обосновывающих экологическую безопасность Белорусской АЭС. Эксперты подтвердили, что анализ всех представленных на экспертизу документов свидетельствует о высоком научно-техническом уровне решения проблемы радиоэкологической безопасности Белорусской АЭС.

«Итоги международной экспедиции замеров «нулевого фона» и международной экспертизы документов по экологической безопасности послужат исходными материалами при проведении послепроектного анализа Белорусской АЭС в рамках Конвенции Эспоо», — отметила заместитель директора департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Белоруссии Лилия Дулинец.

В представленных документах дается исчерпывающий обзор планируемых мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной и экологической безопасности, полностью соответствующий нормам и правилам, установленным законодательством Республики Белоруссии и рекомендациям МАГАТЭ. Эксперты отметили, что в ходе проведения экспертизы продемонстрирован высокий уровень подготовки информационных материалов. Это важный показатель качества проекта в целом и уровня отношения белорусской стороны к соблюдению международных принципов МАГАТЭ в области безопасного использования объектов использования атомной энергетики. В качестве рекомендации предлагаю и в будущем при эксплуатации Белорусской АЭС привлекать международных специалистов и независимых экспертов для мониторинга радиоэкологической обстановки в зоне наблюдения», — отметил член экспертной комиссии из Австрии, представитель Венского международного центра ядерной компетентности Янко Янев.

Также эксперты обсудили вопросы имплементации мирового опыта реализации природоохранных проектов, в том числе в области экологического образования, выстраивания диалога с общественными организациями и населением.

«Общественная экспертиза — эффективный инструмент, позволяющий дать оценку качеству подготовки публичных документов, обосновывающих безопасность Белорусской АЭС, сделать выводы о воздействии намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ним социально-экономических и иных последствий реализации проекта. Кроме того, это хорошая возможность сформировать атмосферу информационной открытости между общественностью и атомщиками», — отметил президент Российского Зеленого креста, председатель Российского экологического конгресса, доктор технических наук, профессор Сергей Барановский.