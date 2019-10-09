Киев, 9 октября, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Украина разрешила России поставлять на украинский рынок свою электроэнергию и природный газ в рамках процесса демонополизации. Об этом 9 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил президент ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Нам рассказывают: «Ни кубометра не вдохнём вонючего российского газа»… И вместе с тем мы открываем свободный рынок для импорта из России», — напомнил Трохимцев.

При этом он обвинил главу компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в затягивании процесса создания независимого оператора газотранспортной системы Украины, в частности процесса сертификации компании «Оператор ГТС Украины».

«Процесс сертификации довольно долгий, его нельзя провести за один день. Чтобы вы понимали весь цинизм Коболева, заявка на сертификацию была подана позавчера в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Она вчера потеряла кворум из-за того, что двое человек уволились… Он должен был подать заявку не за два месяца до завершения года, а хотя бы за год, чтобы завершить все процедуры, а потом уже общаться с «Газпромом», — рассказал Трохимцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Коболев заявил, что с 1 января российский «Газпром» сможет начать прямые поставки газа украинским потребителям.

Он сообщил, что после внедрения Киевом европейских норм, российские компании смогут «поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают».

Коболев также не исключает, что с 1 января «Газпром экспорт» станет «поставщиком газа для крупных украинских потребителей, предприятий разной сферы».