Магас, 9 октября, 2019, 19:56 — ИА Регнум. В Ингушетии попал под уголовное преследование исполняющий обязанности директора ГУП «Ингушрегионводоканал». Его подозревают в сокрытии от налогов около 17 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как установило следствие, в мае 2019 года предприятие заключило соглашение с филиалом «Почты России» в Ингушетии, по которому все платежи физических лиц за водоснабжение перечислялись на счет ПАО «МРСК Северного Кавказа». Таким образом, директор водоканала избежал погашения за счет поступления денежных платежей от населения погашения задолженности по налогам и сборам.

В отношении 48-летнего руководителя водоканала возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Сокрытие от налогов денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание».