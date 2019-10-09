Москва, 9 октября, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.

Скриншот страницы пользователя vadymholub. facebook.com Вадим Трюхан

Во время передачи Трюхан не смог внятно объяснить причину срыва Украиной развода войск в Донбассе. Однако отсутствие аргументов компенсировал обвинениями в адрес Семченко, называя его «пропагандистом».

Политолог в ответ назвал «пропагандистом» самого Трюхана, напомнив его участие в телепередачах на каналах бывшего президента Украины Петра Порошенко. После этих слов Трюхан перешёл на прямые оскорбления в адрес оппонента. Ведущие пытались успокоить гостя, но вернуть его в адекватное состояние так и не смогли. После непродолжительного эмоционального всплеска Трюхан поставил условие: будет участвовать в российских ток-шоу, если на них не будет Семенченко, и, бросив новую порцию оскорблений в адрес последнего, вышел из студии.

«Слушай, подонок… пока тот подонок… я не буду. Я с этим подонком в одной студии не буду», — крикнул Трюхан.

«Не надо устраивать скандал у нас в студии. Вы были решительным образом не правы. Слово передаётся Араику (Степаняну)», — попыталась сгладить устроенный украинцем скандал сказала ведущая Ольга Скабеева.

Получив слово, политолог Степанян прокомментировал скандал.

«Я удивляюсь этим товарищам: им дают в прямом эфире на центральном российском телевидении говорить, а они оскорбляют», — сказал политолог.

Далее передача продолжилась в спокойной атмосфере.