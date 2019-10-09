Володарский район, Нижегородская область, 9 октября, 2019, 19:32 — ИА Регнум. В учениях «Эшелон — 2019» стран ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) на полигоне в Мулино принимают участие около 900 военнослужащих и 250 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Пресс-служба Минобороны России

Подразделения российских военных совместно с представителями Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отработали восстановление бронетехники, получившей повреждения в ходе боя с условным противником. Был развернут район комплексного восстановления вооружения и военной техники с участками по ремонту танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, автомобилей и артиллерийских систем.

С «поля боя» техника эвакуировалась в ремонтные зоны. Ремонтные подразделения восстанавливали танки Т-72Б-3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и грузовые автомобили КамАЗ и Урал.

Учения проводятся под руководством заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Андрея Булыги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Поволжье проходили масштабные тактические учения Камышинского десантно-штурмового соединения. В ходе учений десантники захватили аэродром условного противника, совершили маневр в заданный район с форсированием водной преграды. Закрепившись на заданном рубеже, отразили наступление подразделений условного противника. В учениях участвовали более 2000 бойцов ВДВ и 400 единиц боевой техники.