Дамаск, 9 октября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. После воздушных ударов и артобстрелов приграничных сирийских городов турецкие военные начали сносить заграждения и убирать бетонные блоки на сирийско-турецкой границе, сообщает 9 октября сирийский телеканал Ikhbariya.

NATO Training Mission-Afghanistan Турецкие солдаты

По мнению телеканала, это свидетельствует о подготовке сухопутного вторжения турецких войск.

«Армия турецкого режима прекратила полностью воздушные и артиллерийские удары по границе с Сирией и начала убирать бетонные блоки на границе стран», — сообщает телеканал.

Напомним, ранее сирийские СМИ сообщали что турецкая артиллерия и авиация наносили удары по городам Рас эль-Айн, Дарбасия, Маликия, Камышли, Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинциях Хасеке и Ракка.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Эрдоган официально объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.