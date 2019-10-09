Москва, 9 октября, 2019, 19:08 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося выездного совещания дирекции Северного морского пути (СМП), названы сроки завершения дноуглубительных работ 2019 года, которые ведутся в терминале «Утренний» проекта «Ямал СПГ 2». По информации Госкорпорации «Росатом», являющейся заказчиком работ, они завершатся уже во второй декаде октября. Это связано с тем, что период безледовой навигации в условиях Крайнего Севера и в месте проведения работ составляет чуть более двух месяцев в году (60−70 календарных дней).

Kremlin.ru Завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ»

Участники выездного совещания во главе с заместителем главы «Росатома» — директором дирекции Северного морского пути Вячеславом Рукшей проинспектировали строящиеся дноуглубление акватории и подходного канала, а также строительство причальных набережных для приема газовозов.

По состоянию на 4 октября 2019 года дноуглубительные работы в акватории и на подходном канале проведены в объеме 4,7 млн м3 донного грунта (при общих заданных параметрах на 2019 год — 5,4 млн м3).

Распоряжением российского правительства единственным исполнителем осуществляемых работ в морском порту Сабетта в 2019 году выступает ООО «Мордрага» (российская «дочка» бельгийской группы DEME).

Терминал «Утренний» (расположенный на западном берегу полуострова Гыдан неподалеку от порта Сабетта) предназначен для экспорта продукции со второго проектируемого завода НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» общей мощностью 19,8 млн т. Запуск проекта намечен на конец 2022 года.

Для достижения проектных отметок акватории и подходного канала терминала всего предстоит выполнить дноуглубительные работы общим объемом свыше 26 млн м3 грунта.

О начале дноуглубительных работ в морском порту Сабеттапри помощисамоотвозных трюмных землесосов «Северная Двина» и «Белое море» ИА REGNUM сообщало 31 июля.