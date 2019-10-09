Берлин, 9 октября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. МИД Германии осуждает военные действия Турции на севере Сирии, 9 октября передает агентство Associated Press.

Www.auswaertiges-amt.de Хейко Маас

«Мы самым решительным образом осуждаем турецкое наступление на северо-востоке Сирии» , — заявил министр иностранных дел Германии Хейко Маас.

Маас отметил, что действия Турции угрожают «усугублением гуманитарной катастрофы», «дестабилизацией региона» и «укреплением» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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