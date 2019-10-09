Рига, 9 октября, 2019, 19:02 — ИА Регнум. В среду, 9 октября, пишет Dienas Business, Комиссия Сейма по народному хозяйству, защите среды и региональному развитию концептуально поддержала поправки к Закону об энергетике. Они призваны обеспечить с 1 января 2020 года формирование единого рынка и тарифа на вход и выход газа в Финляндии, Эстонии и Латвии.

Saeima Сейм Латвии

Этот проект важен для Латвии не только контексте более выгодных цен на газ, но и в контексте новых правил по использованию подземного хранилища газа в Инчукалнсе, третьего по величине в Европе.

Нынешняя редакция Закона об энергетике не давала регулятору права утверждать правила использования системы транспортировки природного газа, если они касаются сразу нескольких стран. Это препятствие будет устранено. Латвийская компания, управляющая газотранспортной системой, получит право договариваться с компаниями-операторами в других странах ЕС. Данные поправки к закону будут рассмотрены Сеймом в срочном порядке уже завтра, 10 октября.