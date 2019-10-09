Ижевск, 9 октября, 2019, 18:59 — ИА Регнум. В зоопарке Ижевска погибла 4-месячная северная олениха по кличке Венера. Причиной смерти питомца стало переедание и наличие инородных предметов в желудке, сообщает пресс-служба зоопарка.

Пресс-служба зоопарка Ижевска Северный олень

В желудке животного было обнаружено огромное количество пищи и, кроме того, пропиленовые нити и куски резины, что привело к закупорке желудка и его разрыву.

«Мы не раз обращались к людям через социальные сети и наш официальный сайт с призывом не кормить животных, потому что эта «забота» наносит вред обитателям», — подчеркнули в зоопарке.

Причем посетители последнее время даже перестали реагировать на замечания персонала об отсутствии необходимости кормить животных, гости полагают, что если питомец ест угощение, значит, его недокормили сотрудники. Отмечается, что можно кормить только контактных обитателей на экспозиции «Детский зоопарк» и только специальным кормом, выданным сотрудниками учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, летом аналогичная беда произошла в зоопарке Пензы. Жеребёнок шетлендской пони Спарты погиб от заворота кишок. В зоопарке отметили, что несмотря на наличие большого числа табличек о запрещении кормления животных, посетители их просто игнорируют, что и привело к печальным последствиям.