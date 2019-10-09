Ереван, 9 октября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Никол Пашинян принял в правительстве американскую телезвезду армянского происхождения Ким Кардашян. Кардашян заявила, что впечатлена теплым отношением людей в Армении и намерена развернуть здесь также экономическую деятельность. Никол Пашинян и Ким Кардашян обменялись мнениями вокруг процесса международного признания и осуждения Геноцида армян, сохранения армянской идентичности, активности и вовлеченности женщин в общественно-политическую, экономическую жизнь Армении, возможностей сотрудничества в рамках 23-го Всемирного форума информационных технологий.

facebook.com/nikol.pashinyan Никол Пашинян и Ким Кардашян

«Рад приветствовать вас в резиденции премьер-министра Армении и рад, что посещение Армении становится для вас хорошей традицией. Хотел бы отметить, что мы очень ценим вашу готовность и деятельность по представлению Армении в мире, и это очень важно. Надеюсь и уверен, что вы продолжите эту деятельность и будете заинтересованы обсуждениями о потенциале Армении. Я рад этой возможности, поскольку сегодня для Армении и нашего правительства очень важным направлением является поощрение женщин и их экономическая деятельность», — отметил в приветственном слове премьер-министр Пашинян.

После встречи армянский премьер опубликовал селфи с Кардашян в Facebook. «Договорились с Ким, что она будет чаще приезжать в Армению», — подписал фотографию Пашинян.