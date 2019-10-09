Курды обстреляли из минометов город на юго-востоке Турции — Anadolu
Анкара, 9 октября, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Курдские боевики обстреляли из минометов город Джейланпынар на юго-востоке Турции, 9 октября сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.
Максим Додонов Красная Весна
Миномет
По сообщению агентства, по городу, расположенному вблизи границы с Сирией, были выпущены две мины. В результате обстрела никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
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