Анкара, 9 октября, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Курдские боевики обстреляли из минометов город Джейланпынар на юго-востоке Турции, 9 октября сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

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По сообщению агентства, по городу, расположенному вблизи границы с Сирией, были выпущены две мины. В результате обстрела никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

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