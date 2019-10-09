Генсек НАТО призвал Турцию прекратить боевые действия в Сирии
Рим, 9 октября, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить «дестабилизацию» Сирии, 9 октября передает агентство Associated Press.
Иван Шилов ИА REGNUM
Йенс Столтенберг
«Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, обострить напряженность и причинить еще больше человеческих страданий», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Риме.
Столтенберг призвал власти Турции проявить «сдержанность» на северо-востоке Сирии. Генсек ООН намерен встретиться с Эрдоганом в Стамбуле 11 октября.
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