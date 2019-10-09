Киев, 9 октября, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Сегодня, 9 октября, в населенном пункте Золотое добровольцы националистической организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (до 40 человек) проводят митинг против отвода вооруженных сил Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

В частности, глава организации Андрей Билецкий призвал Киев «не верить Кремлю и не разводить войска».

«Россиянам нельзя верить, потому что уже были созданы «серые зоны» на юге и по всему фронту осенью 2014 года. Всё это закончилось тем, что все они были захвачены… Россиянам нельзя верить, потому что так учит история… Россиянам нельзя верить, потому что карта, которая была подписана в Минске в сентябре 2014 года, включала в себя и Дебальцево. Но оно было взято в ходе февральского наступления в 2015 году», — сказал Билецкий.

Он сообщил, что «Грузия потеряла Абхазию после аналогичного разведения войск».

Он также заявил, что «в 2014 году украинские добровольцы были расстреляны при выходе из Иловайска, несмотря на обещание противника дать коридор для безопасного выхода».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от фракции «Слуга народа» Роман Костенко заявил, что украинские войска ведут подготовку к разведению сил в районе Золотого и Петровского. Он признал, что в результате разведения войск в «серой зоне» окажутся 122 дома поселка Катериновка. Костенко добавил, что в этом населенном пункте будут работать усиленные наряды полиции, Нацгвардии и СБУ.