Тегеран, 9 октября, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Официальный представитель Атомного агентства Ирана Али Акбар Салехи в ходе пресс-конференции заявил, что через три недели Иран запустит вторую фазу тяжеловодного атомного реактора в Араке. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранский атом

По словам Али Акбара Салехи, отныне основная работа атомного реактора в Араке будет сосредоточена в его второй фазе. Он выразил благодарность иранским ученым, которые за 4 года смогли создать вторую фазу крупнейшего тяжеловодного реактора и готовы запустить ее всего за три недели.

Чиновник отметил, что три недели необходимы для того, чтобы завершить работы по подготовке устройства для замены топлива в реакторе.

Али Акбар Салехи, отвечая на вопросы об атомной электростанции в Бушере, заявил, что ее второй и третий реакторы будут запущены в 2025 и 2027 годах соответственно.