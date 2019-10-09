Тегеран, 9 октября, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что Иран сталкивается с проблемой афганских беженцев более 40 лет, и он предоставляет им больше услуг, чем остальные страны, вместе взятые. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

По словам чиновника, Иран всегда был готов предоставить беженцам из Афганистана всю необходимую помощь, несмотря на все сопряженные с этим затраты. Министр раскритиковал управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое, по его словам, не помогает Исламской Республике решать проблемы с мигрантами.

Абдолреза Рахмани Фазли отметил, что управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выделяет лишь 6% средств, необходимых для афганских беженцев на территории Ирана. Чиновник призвал ООН обратить внимание на эту проблему.