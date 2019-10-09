Тегеран, 9 октября, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что экспорт нефти является законным и неотъемлемым правом Ирана, поэтому страна будет обходить санкции США, запрещающие другим странам мира проводить сделки с ИРИ. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

По словам Биджана Зангане, у Ирана имеется несколько планов по экспорту нефти в другие страны в условиях санкций. Так, Иран, благодаря своей территории, может осуществлять поставки, минуя Ормузский пролив.

Иранский министр объявил о строительстве нового нефтяного терминала вблизи города Яск, экспортная мощность которого составит до 1 млн баррелей нефти в день. Он выразил надежду на то, что проект будет одобрен и все работы на месторождении будут завершены к 2021 году.