Тегеран, 9 октября, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о том, что Иран выступает против военной операции Турции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Мохаммад Джавад Зариф выразил протест против любой вооруженной агрессии в отношении Сирии и призвал Турцию соблюдать территориальную целостность арабской республики. Он подчеркнул важность ирано-турецкого взаимодействия в деле борьбы с терроризмом и охарактеризовал аданское соглашение как наиболее эффективный шаг в этом направлении.

Чавушоглу отметил необходимость уважать территориальную целостность Сирии и заявил, что военная операция турецкой армии будет временной.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск с северо-востока Сирии, назвав конфликт в арабской республике «нелепым и бесконечным». Данное решение позволило Турции начать военную операцию против курдских союзников Вашингтона на севере Сирии.