Тегеран, 9 октября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что правительство и народ Ирака совместно смогут преодолеть все назревшие внутриполитические проблемы. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Дипломат отметил, что после вторжения войск США Ирак неоднократно сталкивался лицом к лицу с серьезными кризисами, который всегда преодолевал благодаря единению народа и всех политических сил. Он призвал стороны, использующие нестабильность в Ираке ради своего обогащения, прекратить подпитывать конфликт. Аббас Мусави выразил надежду на то, что беспокойства, происходящие в Ираке, не повлияют на траурные церемонии памяти имама Хуссейна, и иранские паломники также останутся в безопасности.

Напомним, что в Ираке продолжаются беспорядки в знак протеста против коррупции и низкого уровня жизни. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в Багдаде, а также в южных провинциях.