В канадской нефтяной провинции раздаются призывы к независимости
Оттава, 9 октября, 2019, 18:15 — ИА Регнум. «Уже несколько месяцев слово «независимость» всё чаще появляется в канадских СМИ, — пишет испанское издание El Pais. — Однако на этот раз оно зазвучало не в Квебеке, но в богатой провинции Альберта— своеобразном канадском Техасе с развитым животноводством, бумом консерватизма и, самое главное, нефтью, которую можно черпать ведрами. Согласно результатам опроса, опубликованным в начале года институтом Angus Reid, 50% жителей Альберты (на западе страны) считают возможным отделение от Канады».
Другой опрос (от Abacus), проведенный в июле, выдал цифру 25%: именно столько обитателей провинции (самой богатой в государстве, где средний душевой доход достигает почти 80 тысяч канадских долларов,
Что стоит за этим феноменом? «Мы пострадали от падения цен на нефть. Потеряны тысячи рабочих мест. И при этом федеральное правительство не поддерживает нас в экспорте. Наоборот, оно создает препятствия для постройки нефтепроводов, ограничивает свободную торговлю и навязывает меры по защите окружающей среды, которые не работают», — пожаловался El Pais Питер Даунинг, основатель Wexit Alberta — платформы, выступающей за независимость провинции и своим названием недвусмысленно отсылающей к Брекситу (буква w означает west,