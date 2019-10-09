Дамаск, 9 октября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Подразделения курдских формирований из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) подожгли нефтяные скважины в северо-восточных районах Сирии, сообщает 9 октября сирийский телеканал Ikhbariya.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Нефтяная вышка в пустыне

По информации телеканала, нефтяные скважины были подожжены на территории сирийской провинции Хасеке после начала воздушных ударов турецких ВВС.

«Отряды SDF подожгли несколько нефтяных скважин на севере провинции Хасеке», — сообщает телеканал.

Ранее сообщалось о ряде воздушных ударов ВВС Турции по приграничным сирийским городам Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция официально объявила о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Главной целью турецких военных являются курдские формирования, оставшиеся без прикрытия США.