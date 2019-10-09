СМИ: на севере Сирии подожжено несколько нефтяных месторождений
Дамаск, 9 октября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Подразделения курдских формирований из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) подожгли нефтяные скважины в северо-восточных районах Сирии, сообщает 9 октября сирийский телеканал Ikhbariya.
По информации телеканала, нефтяные скважины были подожжены на территории сирийской провинции Хасеке после начала воздушных ударов турецких ВВС.
«Отряды SDF подожгли несколько нефтяных скважин на севере провинции Хасеке», — сообщает телеканал.
Ранее сообщалось о ряде воздушных ударов ВВС Турции по приграничным сирийским городам Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция официально объявила о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Главной целью турецких военных являются курдские формирования, оставшиеся без прикрытия США.