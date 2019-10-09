Санкт-Петербург, 9 октября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Корейский автопроизводитель Hyundai вложит 12,7 млрд рублей в строительство завода двигателей в Петербурге. Эту информацию на совещании в Смольном озвучил генеральный директор ООО «Хендэ Виа Рус» (дочка Hyundai) О Сынгхун, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сынгхун заявил, что компания надеется на продолжение и развитие взаимовыгодных отношений с Петербургом.

По его словам, новый завод будет ориентирован на производственную мощность в 330 тыс. двигателей ежегодно, объем производства запланирован на уровне 233 тыс. двигателей, более 20% из них будут ориентированы на экспорт. Завод будет функционировать в три смены и обеспечит более 500 рабочих мест.

Ожидается, что производство стартует в 2021 году. Объём инвестиций составит порядка 12,7 млрд рублей, ноеще будет уточняться.

«Нас радуют те перспективы, которые сегодня перед нами открываются», — отметил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Он подчеркнул, что город рассчитывает выполнить собственные обязательства по контракту в полном объеме, так как для Петербурга этот проект является крупнейшим не только по уровню инвестиций, но и по значению.

«Мы себя видим в первую очередь как промышленный и научно-технический центр», — добавил Елин.

Hyundai также собирается до 2027 года вложить в локализацию производства в Петербурге 16,6 млрд рублей в рамках СПИКа, подписанного в декабре 2018 года, уточнили в Смольном.