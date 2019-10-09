Чита, 9 октября, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Глава Забайкалья Александр Осипов предложит президенту Владимиру Путину наделить свой регион неким новым статусом. По его мнению, он должен отражать такие характеристики края, как суровость природы и силу характера его жителей.

LxAndrew Забайкальский край

Перед встречей с президентом Осипов рассказал, что Забайкалье — красивый край, но с очень суровыми природно-климатическими условиями.

«Морозы якутские у нас, жара астраханская. Много всего происходит интересного и разного в природе, в климате. В прошлом году было наводнение, в этом году пожары. И люди из-за этого с сильным характером», — отметил глава.

Впрочем, он отказался раскрывать какие-то детали своей инициативы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года в степях Забайкальского края произошли масштабные пожары, в результате которых пострадали более ста домов и чабанских стоянок, сгорело более 3,6 тыс. голов домашнего скота. Более семисот человек получили компенсации.

В правительстве региона назвали человеческий фактор основной причиной пожаров. С начала года за нарушение противопожарной безопасности было возбуждено около 150 уголовных дел, составлено около 440 протоколов об административных правонарушениях.

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