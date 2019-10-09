Чебоксары, 9 октября, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев крайне озабочен ситуацией в сфере закупок, где порой конкурсы выигрывают «вшивые подрядчики». Особое беспокойство связано со срывом сроков строительства очистных сооружений в моногороде Канаше, что грозит очередной «заморозкой» федерального финансирования — как уже было в 2017 году. С резкой критикой он обрушился на главу госслужбы по тарифам Марину Кадилову и отраслевых министров, подчеркнув, что их «бездействие» приводит к тому, что «вся грязь льётся на главу республики», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Игнатьев

Резкие оценки были даны после годового отчёта главы государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Марины Кадиловой. В частности, было отмечено, что в 2018 году для обеспечения государственных и муниципальных нужд республики объявлено 4240 закупок на сумму 11,72 млрд рублей, за девять месяцев 2019 года — 3056 закупок на сумму 13,98 млрд рублей. Бюджетная эффективность от закупок в 2018 году оценена ведомством в 673 млн рублей.

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На что глава Чувашии Михаил Игнатьев риторически поинтересовался, «где слайд, где подрядчики выиграть выиграли свои торги, а потом не выполняют свои обязательства».

«Список не увидели. Это обязательства сторон. Вы рапортуете, с одной стороны, что выиграли, всё хорошо — кто-то скидку дал, по цене сбавил. А потом они не выполняют свои обязательства. Объекты, допустим, мы срываем, не вводим, но вы за это отвечаете, потому что торги вы проводите. Вы за это отвечаете с главными распорядителями средств, которые деньги перенаправляют. В процентном отношении сколько такие [подрядчики] занимают от общего количества?» — спросил Игнатьев.

На что Марина Кадилова сообщила, что «их немного», но «они срывают сегодня большие, так скажем, объёмы». Глава республики предложил «подробно проанализировать с отраслевыми министерствами, сделать разборку, по какой причине это произошло».

«И всех надо освещать, потому что отдельные являются бенефициарами то одной организации, то другой организации. Вот моногород Канаш. Я письма подписывать уже устал, корректируем соглашения, очистные сооружения сорвали. Теперь опять приостанавливают финансирование. Мы мучаем и мучаемся сами из-за того, что пришли вшивые подрядчики. Я говорю: «Отменяйте проведённые торги». Вы не отменяете. Зачем нам ваши рапорта, что вы эффективно дали [поступления] в бюджет? С одной стороны, хорошо звучит, но с другой стороны — объект не вводим в эксплуатацию… Каждый отраслевой министр отвечает. Где вы торги проводите и потом не отменяете, вы с ними должны в вагонетках спать, ночевать там и сдавать объекты в эксплуатацию своевременно.

А впоследствии вся грязь на меня льётся, на главу республики. Что Игнатьев бездействует, Игнатьев недорабатывает. Это ваше бездействие, уважаемые коллеги. Все объекты своевременно должны быть введены», — сказал глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году моногороду Канаш в Чувашии приостановлено выделение федеральных средств из Фонда развития моногородов. Республиканские власти сослались на уход крупного инвестора, который хотел организовать в Канаше производство лизина и кормовых добавок: заявлялось, что проект «сошел с дистанции» из-за самой компании, которая «сочла для себя его нецелесообразным». На тот момент планировалось получить в целом 1,4 млрд рублей. В 2018 году Фонд развития моногородов возобновил финансирование, сократив объем федеральной поддержки Канаша с 700 млн до 459 млн рублей.

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Напомним, в Чувашии плановые выборы главы республики должны состояться в 2020 году, и в республике не только публично перебирают потенциальных кандидатов, но и всё явственнее проявляются признаки досрочной отставки первого лица Михаила Игнатьева. В рейтингах и «вбросах» в федеральных изданиях он называется в числе первых в группе риска.

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