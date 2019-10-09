Дамаск, 9 октября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Боевые самолёты ВВС Турции нанесли авиаудар по сирийскому городу Телль-Абъяд, сообщает 9 октября телеканал Syria TV.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

Отмечено, что город Талль-Абъяд расположен на сирийско-турецкой границе в провинции Ракка.

Кроме того, СМИ сообщают об артиллерийском обстреле этого города турецкими вооружёнными силами. Артобстрелам подвергся и город Рас эль-Айн.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября турецкая армия начала военную операцию «Источник мира» против курдских формирований, находящихся на северо-востоке Сирии.

Ранее, 7 октября представители курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили, что военные США ушли от границы с Турцией на севере Сирии, нарушив договоренности с подконтрольными им курдскими формированиями.

Официальный Дамаск категорически против военных операций Турции и США на своей территории.