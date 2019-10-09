Москва, 9 октября, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Вице-премьер Максим Акимов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение федерального конкурс «Цифровой прорыв» в 2020 году.

Kremlin.ru Максим Акимов

Вице-премьер выступил с докладом по итогам конкурса 9 октября на совещании президента и членов правительства.

По словам Акимова, пожелание о новом конкурсе в 2020 году высказывается всеми конкурсантами практически единодушно.

«Хорошо, еще раз поздравляю участников и победителей», — ответил Путин.

В 2019 году конкурс «Цифровой прорыв» собрал свыше трёх тысяч человек из 77 регионов России. Соревновались в 20 основных номинациях, денежный приз составлял 500 тыс. рублей.