Екатеринбург, 9 октября, 2019, 17:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ряд домов в центре города остались без электричества. Об этом сообщаетЕАН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Без света оказался целый квартал, в частности, дома в квадрате ул. Ленина, ул. Восточная, ул. Первомайская и ул. Луначарского.

В отделе техподдержки компании ЕЭСК уточнили, что инцидент произошёл из-за технологического сбоя. Свет обещают в течение трёх часов.

Напомним, в августе 2019 года сотни домов на Уралмаше остались без света. Это произошло из-за плановых работ по замене грозотроса.