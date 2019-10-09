Полотняный завод, Калужская область, 9 октября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. В Калужской области после обращений граждан была проведена прокурорская проверка загрязнения почвы нефтепродуктами в посёлке Полотняный Завод. Об этом 9 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Дзержинского района Евгений Щепилин.

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Совместно с участием специалистов калужского областного управления Росприроднадзора были отобраны пробы земли, которые направлены на исследование в государственную аккредитованную лабораторию.

«По результатам исследований установлены факты загрязнения почвы химически опасными веществами, при этом общая сумма ущерба причиненного почвам составила более 390 тыс. рублей», — сказал Евгений Щепилин.

Отделом МВД России по Дзержинскому району Калужской области возбуждено два уголовных дела по статье «Порча земли». Ведётся расследование.