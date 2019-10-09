Москва, 9 октября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Решения, найденные участниками конкурса «Цифровой прорыв», найдут реальное применение, сообщил 9 октября вице-премьер Максим Акимов. Он выступил с докладом на совещании президента России с членами федерального правительства.

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Акимов рассказал, что одним из направлений работы после конкурса является содействие практическому внедрению наработанных решений.

«В номинации «ЖКХ и городская среда» решение по сервису мастеров в сфере ЖКХ на дом уезжает в Пермский край, у нас губернатор (должность занимает Максим Решетников, прим. ИА REGNUM) очень заинтересовался. По транспорту прототипы мобильного приложения для безналичной оплаты транспорта будут развиваться в Томске, решения по умной навигации на производственной площадке для технического персонала было представлено руководителем «Росатома» и там будет внедряться. «Ростелеком» пригласил команду к себе по задаче разработки сервиса по мусоропереработке. «российские железные дороги» будут внедрять решения по аудиту покрытия мобильной связью вдоль железных дорог на основе данных абонентских устройств», — заявил вице-премьер.

По его словам, есть и другие примеры, которые касаются «Федеральной пассажирской компании» и Росстата.