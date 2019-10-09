Анкара, 9 октября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии проводится для борьбы с терроризмом и ради сохранения территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, заявил 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Twitter.

getarchive.net Турецкий бронетранспортер

По его словам, эта операция позволит создать безопасную зону, в которую смогут вернуться многочисленные сирийские беженцы.

«Операция «Источник мира» нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и позволит создать безопасную зону, что поспособствует возвращению сирийских беженцев в свои дома. Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим население региона от гнёта террористов», — написал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Эрдоган официально объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии. По словам турецкого президента, операция «Источник мира» будет направлена против отрядов запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» и группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).