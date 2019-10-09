Москва, 9 октября, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы не планируют приостановливать связи или взаимодействие с американской стороной из-за инцидента, который произошёл с их коллегой, депутатом Ингой Юмашевой («Единая Россия»). Об этом сама Юмашева заявила журналистам по итогам заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Cbp.gov Таможенная служба США

«Сейчас на заседании Совета Думы мы проговорили ещё раз все нюансы поездки, которая была недавно. Я рассказала об инциденте, который произошёл в аэропорту Нью-Йорка, о том общении и распросах со стороны таможенной службы США и о вопросах, которые задавал мне сотрудник ФБР», — заявила Юмашева.

По её словам, депутаты приняли решение продолжать взаимодействие с США.

«Мы основываемся на том, что нам нужно продолжать взаимодействие, мы не должны поддаваться на провокации спецслужб. Мы не должны прикрывать каналы для диалога, но при этом быть готовыми к любого рода провокациям, потому что таково есть настоящее состояние российско-американских отношений. К сожалению, это так. Поэтому диалог мы будем вести с теми здравыми силами американского общества, которые к нему готовы», — отметила Юмашева.