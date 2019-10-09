Ашхабад, 9 октября, 2019, 17:13 — ИА Регнум. В здании Министерства иностранных дел России состоялась художественная выставка «Туркмения — родина процветания», посвященная 28-й годовщине независимости Туркмении, — передает «Turkmenistan.ru».

ИА REGNUM Исполнение традиционной туркменской музыки

На мероприятие были приглашены российские и иностранные дипломаты, работники сферы искусств, преподаватели и студенты столичных вузов, журналисты и представители туркменской диаспоры.

Туркменские художники продемонстрировали свои выполненные в различных изобразительных стилях картины, которые показали посетителям экспозиции собирательный образ страны и культурные традиции народа Туркмении.

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