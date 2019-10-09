Рига, 9 октября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Участники заседания Совета латвийского профсоюза работников образования и науки приняли решение просить совместной встречи 18 октября с министром образования Латвии Илгой Щуплинской и министром финансов страны Янисом Реирсом. Об этом пишет LSM.

geralt Учитель

По данным портала, цель встречи — получить от министров ясный ответ: будет ли с сентября месяца повышена зарплата педагогам? Ответ министра образования Илги Щуплинской, что зарплата педагогам в сентябре будет повышена в том случае, если увенчаются успехом планы правительства по борьбе с теневой экономикой, профсоюз не устроил.

Напомним, чтобы повысить зарплаты педагогам с сентября месяца с 750 до 790 евро требуется 9,2 млн евро.

Если встреча 18 октября не состоится, или ничем не закончится, уже 24 октября профсоюз примет решение о форме протестов — забастовка, пикеты или что-то ещё.