Ашхабад, 9 октября, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Туркменские власти уделяют много внимания формированию современной инфраструктуры туризма для наращивания международного сотрудничества, привлечения новых технологий и модернизации национальной экономики. Об этом говорится в обращении президента Гурбангулы Бердымухамедова к участникам международного туристического форума, проходящего в Авазе.

Gagauz.md Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Глава государства акцентировал внимание на природе Туркмении, национальных традициях и наследии, многочисленных исторических памятниках и средневековых архитектурных сооружениях.

«Высокий авторитет независимой нейтральной Туркмении в мировом сообществе обусловлен не только ее экономическим потенциалом, но и историческими и культурными ценностями нашего народа», — подытожил туркменский лидер.

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