Нижневартовск, Югра, 9 октября, 2019, 17:03 — ИА Регнум. В Югре сотрудники полиции Нижневартовска вручили паспорт гражданина России 99-летней женщине, которая всю жизнь прожила на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по городу Нижневартовску.

УМВД России по Нижневартовску Начальник отдела по вопросам миграции полиции Нижневартовска Нина Чаленко вручает паспорт новому гражданину России

Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на Украине. В солидном возрасте ей пришлось переехать к дочери в Нижневартовск.

Украинская пенсионерка обратилась в отдел по вопросам миграции для оформления документов для проживания на территории России. Югорские полицейские с пониманием отнеслись к почтенному возрасту заявительницы и в кратчайшие сроки оформили ей паспорт гражданина Российской Федерации.