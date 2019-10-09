Киев, 9 октября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. На следующей неделе правительство Украины подаст в Верховную раду законопроект о внесении изменений в закон о бюджете, принятие которого позволит погасить долги по зарплатам перед шахтерами. Об этом 9 октября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Шахтер

«Есть большая проблема — выплаты зарплаты шахтерам. Мы сегодня на заседании правительства договорились о последней бюрократической подготовке. В субботу мы планируем провести еще одно заседание правительства, чтобы окончательно принять решение о внесении изменений в госбюджет, которые позволят рассчитаться с шахтерами по зарплатам. Конечно, этот вопрос требует комплексного подхода. Он не может продолжаться вечно. У нас убыточные шахты, по каждой нужно отдельно разбираться. Но там есть люди, которые рассчитывают на то, что с ними рассчитаются и это справедливо», — сказал Гончарук.

По его словам, кабмин планирует отказаться от дотирования неэффективных угольных шахт.

«Этот вопрос не решается много лет и так продолжаться не может. Мы не можем постоянно дотировать неэффективность», — добавил Гончарук.

Он сообщил, что правительство выделяет 41 млн долл на погашение долгов по зарплатам перед горняками.

«Выделяем около 1 млрд грн. Этой суммы не будет достаточно, чтобы покрыть всю задолженность. Но значительную часть мы точно покроем… Почти ежегодно у нас в госбюджете закладывается реально меньше денег чем нужно на покрытие зарплаты», — подытожил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус заявил, что до конца 2019 года кабмин выделит более 41 млн долл на поддержку государственных угольных предприятий. Он также призвал бюджетный комитет Верховной рады заложить в проекте бюджета на 2020 год дотации на поддержку госшахт.