Калуга, 9 октября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Представление первых итогов работы по эффективному внедрению инструментов бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» состоялось на предприятии АО «Автоэлектроника» в Калуге. Об этом 9 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации генерального директора предприятия Руслана Дурдыбаева.

Фото пресс-службы АО «Автоэлектроника» Лучшим сотрудникам предприятия были вручены Почётные грамоты

Калужское предприятие вступило в нацпроект в июне 2019 года. Внедрение новых подходов в организацию производства внедрено на участке электромеханического усилителя рулевого управления. Это основной продукт в линейке продаж завода, и его доля в выручке составляет 57%. Рационализаторский подход применён к организации рабочих мест специалистов, и с момента вступления предприятия в проект время производственного процесса сокращено с 1668 до 1039 минут.

На заводе намерены распространить полученный опыт и методики бережливого производства на все продуктовые потоки. Так, в качестве дополнительного был выбран участок изготовления датчиков. По поставкам данной продукции на АО «АВТОВАЗ» калужское предприятие традиционно занимает лидирующие позиции, а в 2020 году планирует расширить номенклатуру этого изделия.