Калуга, 9 октября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. 8 октября в Калуге открылась международная научная конференция на тему «Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV—XVII веков». Её организаторами выступили Российское историческое общество, Фонд истории Отечества, Институт всеобщей истории Российской академии наук, правительство Калужской области, Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге открылась международная научная конференция на тему «Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV–XVII веков»

В конференции участвуют порядка 150 человек, в числе которых — ведущие ученые-историки России, Франции, Германии, Австрии, Швеции, Польши, Украины и Белоруссии. На протяжении трех дней они рассмотрят в общеевропейском контексте способы адаптации Русского государства к вызовам времени, порождённым процессами экономической и социально-политической и культурной трансформаций конца XV—XVII вв. В открытии научного форума приняли участие члены правительства области, представители общественных организаций, ученые-историки, студенты.

От имени главы региона участников конференции приветствовал первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов.

«Я рад приветствовать здесь всех участников, в том числе из иностранных государств. Надеюсь, что останутся приятные впечатления от нашего города и области. Сегодняшнее мероприятие обусловлено необходимостью ликвидации противоречий и проблем, которые сейчас являются международными. Любой международный диалог, основанный на принципах взаимоуважения, является приоритетом государственной политики нашей страны», — заявил он.

Дмитрий Денисов также напомнил об инициативе губернатора Калужской области, связанной с увековечиванием памяти исторических событий 1480 года, произошедших на берегах реки Угры недалеко от Калуги, результатом которых стало создание независимого Российского государства с центром в Москве. «Инициативу поддержало подавляющее большинство субъектов Российской Федерации. Это историческое событие, я думаю, будет включено в летопись российских памятных дат», — отметил первый заместитель губернатора.

В ходе общения с журналистами заведующий отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН Павел Уваров пояснил, почему конференция посвящена именно временному периоду с конца XV века по XVII век: «Именно в это время Калуга была в эпицентре событий не только национальной российской истории. Это скрещение интересов различных политических образований. Уже была в прошлом году конференция, посвященная Стоянию на реке Угре, и сегодня об этом тоже будет говориться в контексте формирования государств».

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области в Калуге открылась международная научная конференция на тему «Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV–XVII веков»

Профессор Варшавского университета Иероним Граля акцентировал внимание на сложностях того временного периода и протекавших исторических процессов: «Это переломный момент двух важных исторических эпох — Средневековья и Нового времени. Переходное время всегда очень сложное. Появляются новые факторы, появляется ислам на границах Европы, внутренние трещины в западном христианстве, новые модели государств. При этом остается еще много старого, которому приходится уживаться с новым. Эти процессы коснулись всех европейских стран. Это наша общая история. Калуга стала центром этого проекта благодаря своей исторической роли — город не последнее место занимает в создании централизованного государства».