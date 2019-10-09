Ханой, 9 октября, 2019, 17:39 — ИА Регнум. 8 октября правительство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) выпустило постановление, в соответствии с которым с 2022 года во Вьетнаме должны перестать поддерживать мобильные сети типа 2G.

Life-Of-Pix Сотовая вышка

Как указывается в постановлении, этот тип связи уже значительно устарел. С 2022 года Вьетнам будет постепенно переходить на использование сетей типа 5G.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнам экспресс», такие меры позволят увеличить эффективность расхода потребляемой электроэнергии.

Кроме того, завершение использования сетей типа 2G создаст благоприятные условия для развития новых предложений на рынке, которые соответствуют современным потребностям пользователей.