Петрозаводск, 9 октября, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Карелия предложила включить в обязательный рацион школьного питания натуральные брусничные и клюквенные морсы. Эта инициатива была озвучена на российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая открылась в Москве и проходит в 21-й раз. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев это предложение поддержал, поручив сформулировать соответствующие предложения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Карелии.

Представительство Карелии при при президенте Российской Федерации Карелия предложила включить в обязательный рацион школьного питания натуральные брусничные и клюквенные морсы. Дмитрий Медведев инициативу поддержал

Церемония открытия престижной агропромышленной выставки «Золотая осень» прошла сегодня, 9 октября, в Москве с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева. В ней принимают участие свыше 1500 предприятий из 50 регионов России и 17 зарубежных стран. Общая площадь экспозиции — 26,5 тыс. кв. м.

Делегацию Карелии возглавил руководитель республики Артур Парфенчиков. Высоким гостям в ходе осмотра экспозиции на объеденном стенде «Карелия» представлен широкий ассортимент полезных продуктов, произведенных карельскими компаниями: варенье и джемы из брусники, клюквы и морошки, морепродукты, продукция аквакультуры, хлебобулочные изделия, морсы и другие разнообразные напитки.

Представительство Карелии при при президенте Российской Федерации Экспозиция предприятий Карелии

Представительство Карелии при при президенте Российской Федерации Продукция из ягод

«Предприятия Карелии в ходе презентации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов республики представили ряд интересных предложений. В частности, руководство Русбиоальянса предложило правительству России рассмотреть вопрос о включении натуральных брусничных и клюквенных морсов из дикоросов в обязательный рацион российских школьников в рамках разработки единого государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», — сообщил заместитель главы Карелии — постоянный представитель республики при президенте России Владимир Тимофеев.

Представительство Карелии при при президенте Российской Федерации Слева — Владимир Тимофеев

По его словам, Дмитрий Медведев поддержал идею и дал поручение сформулировать предложения и направить в правительство на рассмотрение.

На «Золотой осени» руководитель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский рассказал об инвестиционных проектах по строительству рыбоперерабатывающих заводов суммарной мощностью 60 тыс. тонн в городе Кондопога и строительстве пяти судов рыбопромыслового флота.

Предприятия республики, занимающиеся переработкой продукции аквакультуры, представили широкий ассортимент продуктов, среди которых соленая и копченая форель, икра и рыбные деликатесы.

Представительство Карелии при при президенте Российской Федерации Предприятия по переработке продукции аквакультуры представили широкий ассортимент продуктов

Отметим, что в январе-августе 2019 года в Карелии хозяйствами всех категорий произведена сельскохозяйственная продукция на общую сумму 2319 млн рублей, молокозаводами — 42,9 тыс. тонн молока, 255,9 тонны сливочного масла, 2,1 тыс. тонн мяса всех видов в живом весе. По оперативным данным, общий вылов рыбы предприятиями рыбной отрасли Карелии составил 58,8 тыс. тонн, а объем производства рыбы и рыбных продуктов — 40 тыс. тонн. Карельские власти отмечают, что «большинство показателей в разы превышает уровень соответствующего периода 2018 года».

Представительство Карелии при при президенте Российской Федерации Деликатесы

Всего за восемь месяцев субъектам агропромышленного комплекса Карелии оказана государственная поддержка из бюджетов всех уровней в размере 374,7 млн рублей.