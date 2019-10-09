Махачкала, 9 октября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате ДТП с участием грузового и легкового автомобилей в Дагестане. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

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Авария произошла в 14:00 мск на 914-м километре ФАД «Кавказ» в Дербентском районе возле селения Салик. По предварительным данным, 21-летний водитель грузовика ЗИЛ не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Нива», которым управлял 46-летний водитель.

В результате ДТП скончались на месте от полученных травм водитель автомобиля «Нива» и два его пассажира, мужчина и женщина.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало об установлении личности водителя, подозреваемого в наезде на восьмилетнего ребёнка во дворе дома в Уфе.