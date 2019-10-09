Пномпень, 9 октября, 2019, 17:49 — ИА Регнум. 8 октября состоялось открытие XV конференции министров стран АСЕАН по проблемам окружающей среды. Конференция проходит в Сиемреапе, Камбоджа.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», во вступительном слове министр экологии Камбоджи Сам Самал отметил, что уровень загрязнения воздуха в ряде стран АСЕАН достиг критической отметки. В частности, в Индонезии, в Малайзии и Тайланде.

Ожидается, что в ходе конференции, участие в которой приняли представители Вьетнама, министры смогут прийти к консенсусу по вопросу о принятии совместных мер в деле сохранения окружающей среды и борьбы с изменением климата.