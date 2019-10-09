Сухум, 9 октября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» российской военной базы в Абхазии отработали прикрытие подразделений соединения от воздушного удара условного противника. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Mil.ru ЗРК С-300 «Фаворит»

Используя радиолокационные системы противовоздушной обороны, военнослужащие обнаружили, классифицировали воздушную цель, а также произвели электронное поражение условных целей на расстоянии до нескольких сотен км.

Разведка целей осуществлялась с применением современных штатных радиолокационных станций комплекса «Триумф». Контрольное занятие проводилось в рамках итоговой проверки боевой готовности служащих базы за 2019 учебный год.