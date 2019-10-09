Банжул, 9 октября, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Правительство Гамбии выделило 900 000 евро в фонд помощи жертвам диктатуры Яхьи Джамме. Средства были получены от продажи собственности бывшего лидера Гамбии, которая была арестована правительством страны.

Яхья Джамме и супруги Обама

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, продажа имущества Яхья Джамме принесет большую прибыль Гамбии, поскольку бывший президент страны имел в собственности более 280 объектов недвижимости, в том числе предприятия, и лесные заповедники, и острова. Его также обвиняют в незаконной краже около 360 миллионов долларов США из государственной казны.

Министр юстиции Гамбии Абубакар Тамбаду положительно оценил инициативу правительства страны по предоставлению жертвам диктатуры денежных средств, украденных Яхья Джаммехом.