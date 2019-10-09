Цхинвал, 9 октября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Все детские образовательные учреждения Цхинвала подключили к отопительной системе. Об этом 9 октября сообщает информагентство «Рес».

Juliet Kozaeva @ Cominf.org Цхинвал

Такое решение столичной администрацией было принято в связи с похолоданием.

Руководитель пресс-службы горадминистрации Зарина Кочиева отметила, что школы республики будут подключены к отопительной системе после 15 октября. По ее словам, необходимости подключать их в настоящее время нет, так как погода пока позволяет обходиться без отопления.