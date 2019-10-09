Рига, 9 октября, 2019, 16:18 — ИА Регнум. 3976 латвийских предприятий заплатили в бюджет страны 4,297 млрд евро в рамках программы сотрудничества с Государственной службой доходов (СГД). Большую часть этой суммы составил налог с оборота (НДС). Об этом сообщает Dienas Busuness.

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Программа лояльности в Латвии существует с 2012 года. Стать её участником может любая компания, которая заявит о своей полной налоговой «лояльности и прозрачности». СГД присваивает участникам разные степени — золотая, серебряная, бронзовая. Они определяются суммой уплаченных в бюджет налогов.

В этом году участники «золотой лиги», а это 129 компаний, заплатили 1,397 млрд евро налогов, серебряной — 325 фирм — 1,561 млрд евро, бронзовой — 3522 предприятия — 1,339 млрд евро.

Больше всего налогов: 82% от общей суммы обеспечивают предприятия Рижского региона. Наименьшая экономическая активность в Латгалии — всего 84 компании из этого региона, участвуют в программе СГД, или 2% от общего числа.