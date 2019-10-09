Додома, 9 октября, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Национальный банк микрофинансирования Танзании (NMB) начал предоставлять свои услуги на языке суахили с целью обеспечить доступ к своим банковским услугам всем гражданам страны, независимо от их уровня образования. Об этом сообщает Mwananchi.

Ali A. Fazal Национальный банк микрофинансирования Танзании

По информации танзанийского новостного издания, заведующий банка по вопросам предоставления банковских услуг для физических лиц Филберт Мпонзи сообщил, что в банке микрофинансирования Танзании проводится кампания, известная как «Мобильный NMB», направленная на предоставление возможности как городским, так и сельским жителям пользоваться услугами банка через свой мобильный телефон.

Мпонзи добавил, что в рамках кампании их клиентам не придется идти в филиалы, для того чтобы получить доступ к услугам банка, так как все можно теперь сделать через телефон.

По словам заведующего банка, решение о внедрении языка суахили было принято в связи с проведенным опросом, который показал, что около 60% клиентов банка не говорят по-английски, поэтому руководство посчитало целесообразным предоставлять свои услуги мобильного банкинга на языке, широко распространенном среди населения.