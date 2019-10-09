Лима, 9 октября, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Президент Перу Мартин Вискарра выразил поддержку своему эквадорскому коллеге Ленину Морено в условиях массовых протестов в Эквадоре. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Ministerio de Relaciones Exteriores Мартин Вискарра

В сообщении перуанского министерства иностранных дел говорится, что Вискарра выражает Морено «признательность за принятые меры и усилия, прилагаемые эквадорским правительством во благо своего народа».

В том же заявлении Вискарра присоединился к обвинениям в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро в дестабилизации ситуации в Эквадоре.

Ранее бывший советник президента Перу Альберто Адриансен заявил, что «эквадорский народ преподносит урок достоинства своим бунтом против неолиберального правительства Морено и отказом подчиниться Международному валютному фонду, единственным рецептом которого является доведение народа до нищеты».