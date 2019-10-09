Лондон, 9 октября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. «Председатель Европейского совета Дональд Туск в последние годы был голосом надежды в том, что касается Брексита, — пишет испанское издание El Mundo. — Его воспринимали как человека, наиболее ясно отражающего чувства той части континента (с каждым разом все меньшей), которая молится каждую ночь, чтобы в Соединенном Королевстве произошло что-то, что бы заставило британцев изменить мнение и высказаться за дальнейшее членство в ЕС. При этом Туск — это также самый громкий и отчетливый голос в Европе, когда приходит время произносить истины и читать мораль нелиберальным лидерам и всевозможным популистам».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

В минувший вторник, 8 октября, глава Евросовета написал в Twitter следующее: «На карту поставлен не выигрыш в глупой игре во взаимные обвинения. Речь идет о будущем Европы и Соединенного Королевства, как и о безопасности и интересах наших наций. Ты не хочешь соглашения, не хочешь отсрочки, не хочешь отмены [50-й статьи, чтобы остановить Брексит]. Quo vadis [куда идешь — лат.], Борис Джонсон?». Никто в Брюсселе так не владеет искусством «твита», как поляк, комментирует El Mundo. Слова Туска попали в заголовки всех СМИ по другую сторону Ла-Манша.

Причины, вызвавшие такое высказывание, ни для кого не секрет. Джонсон месяцами ходит по кругу, отправляя противоречивые послания и бросаясь в крайности. Он настаивает на том, чтобы отсрочки не было, и Великобритания вышла из состава ЕС 31 октября, чем бы это ни обернулось. В то же время его правительство вынуждено следовать наказу парламента, который подразумевает просьбу об отсрочке, если к середине месяца соглашение с Евросоюзом не будет достигнуто. Окончательно вывело из себя Туска сообщение о неудачном телефонном разговоре Джонсона с немецким канцлером Ангелой Меркель, распространенное Downing street.